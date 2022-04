Da Times Square a Brooklyn, la scia di attacchi a New York

A New York torna la paura. La sparatoria nella stazione della metropolitana a Brooklyn fa ripiombare la Grande Mela nel terrore riportando alla memoria le pagine più nere della sua storia recente fatta di una lunga scia di attacchi che l'hanno messa duramente alla prova. Senza considerare la tragedia dell'11 settembre.

La sparatoria a Sunset Park all'ora di punta, con un flusso frenetico di pendolari diretti a Manhattan, rischia ora di infliggere un nuovo duro colpo alla ripresa di New York dopo la pandemia. Dal Covid la città non si è mai rialzata del tutto, piegata da un balzo della criminalità e della violenza al quale al momento non sembra esserci fine nonostante gli sforzi del sindaco, l'ex poliziotto Erii Adams.

Ecco alcuni dei principali attacchi degli ultimi anni.

- DICEMBRE 2017: l'aspirante kamikaze bengalese Akayed Ullah seminò panico con un tubo-bomba 'fai da te' esploso mentre attraversava il sottopasso che unisce il terminal dei bus di Port Authority alla stazione della metro di Times Square. Ullah si ispirò all'Isis e fu incriminato per terrorismo.

- OTTOBRE 2017: A poche decine di metri dal World Trade Center, il 'Ground Zero' dell'11 Settembre, un pick-up piombò su una delle più affollate piste ciclabili di Manhattan facendo una strage: almeno otto morti e una quindicina di feriti. L'aggressore fu identificato in Sayfullo Habibullaevic Saipov, di origini uzbeke.

- MAGGIO 2017: Un'auto, poco prima di mezzogiorno, finì contro la folla nella centralissima Times Square uccidendo una giovane donna e provocando 22 feriti. Al volante c'era Richard Rojas, un veterano della Marina affascinato da Scientology.

- SETTEMBRE 2016: L'afgano Ahmad Kahn Rahami seminò panico con una bomba piene di schegge fatta in casa nell'area di Chelsea. L'ordigno rudimentale era stato collocato in un cassonetto dell'immondizia - MAGGIO 2010: Una bomba incendiaria artigianale venne stata trovata e disinnescata dentro un'auto parcheggiata vicino a Times Square, nel cuore di Manhattan. Se fosse esplosa, avrebbe provocato una palla di fuoco e probabilmente una strage.

- DICEMBRE 1994: In un gesto di rabbia per aver perso il posto di lavoro, il programmatore di computer Edward Lear alla vigilia di Natale creò terrore nelle viscere della metropolitana di New York con due bombe di fabbricazione artigianale, che fecero una decina di feriti.