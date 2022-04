Covid: il Dipartimento di Stato americano ordina allo staff di lasciare Shanghai

Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato a tutto il personale non essenziale di lasciare la città di Shanghai a cause dell'emergenza Covid-19. Lo si legge in una nota sul sito del dipartimento Tre giorni fa aveva soltanto autorizzato lo staff non essenziale del consolato e le loro famiglie a partire e sconsigliato ai cittadini americani di recarsi nella metropoli dove da cica due settimane è in vigore un rigidissimo lockdown.

Gli Stati Uniti hanno ordinato a tutti i dipendenti non essenziali del consolato americano a Shanghai di lasciare la metropoli a causa di un picco di casi di Covid, si legge nella nota.

I diplomatici statunitensi hanno sollevato "preoccupazioni per la sicurezza e il benessere dei cittadini americani con i funzionari cinesi", ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price.