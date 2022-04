Ucraina:il difficile viaggio di BoJo a Kiev, 'deciso all'ultimo'

(ANSA) - LONDRA, 11 APR - Il difficile viaggio del premier britannico Boris Johnson a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e mostrargli di persona il suo sostegno è stato deciso all'ultimo per ragioni di sicurezza dopo che da settimane il primo ministro aveva espresso il desiderio di compierlo. Lo ha detto una portavoce di Downing Street, rivelando alcuni dettagli della missione realizzata sabato scorso dal leader conservatore.

Johnson è stato nella capitale ucraina per "circa cinque ore". "Per quanto riguarda l'intera visita, è partito venerdì sera e ha viaggiato durante la notte, ed è poi tornato nel Regno Unito la domenica mattina", ha affermato la portavoce. Il premier si è spostato in auto, elicottero, aereo militare e treno.

Fra gli altri dettagli che sono emersi dalla visita, la cena con Zelensky a base di roast beef e il dono di un galletto di ceramica, diventato simbolo della Resistenza ucraina, fatto dal presidente al primo ministro. Pare che Johnson lo abbia portato con sé nella residenza di campagna del primo ministro ai Chequers. (ANSA).