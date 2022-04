Ucraina: Kiev, 166 siti culturali distrutti o danneggiati

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Ad oggi il Ministero della cultura e delle politiche dell'informazione ucraina ha documentato 166 siti culturali distrutti o danneggiati. Lo ha affermato il ministro della cultura Oleksandr Tkachenko, secondo quanto riferisce Ukrinform.

"Attualmente conserviamo registri ufficiali sul sito web del ministero. Si tratta di 166 siti del patrimonio culturale che sono stati distrutti o danneggiati durante l'invasione russa.

Non sappiamo ancora di alcuni siti che si trovano nei territori completamente occupati", ha detto Tkachenko, spiegando che Kiev sta negoziando con i partner occidentali per istituire un fondo congiunto per il ripristino del nostro patrimonio culturale.

"Questa è una questione di estrema importanza, perché la prima cosa contro cui Putin sta combattendo, se non parliamo di persone, è contro la cultura, contro la nostra storia", ha aggiunto. (ANSA).