Libia: deputato, pronto un piano per contrastare migrazioni

(ANSA) - TUNISI, 11 APR - "Abbiamo messo a punto un buon piano di contrasto alla migrazione clandestina in coordinamento con il Dispositivo di Supporto alla Stabilità (Stability Support Agency). Abbiamo preparato una forza di oltre 200 militari che sono stati addestrati e hanno seguito corsi di formazione impartiti da paesi stranieri. Abbiamo inoltre acquistato 10 imbarcazioni della Marina per dare seguito alla lotta all'immigrazione e al contrabbando di carburante. Sto facendo la mia parte in questo dossier secondo il mandato conferitomi della Camera dei rappresentanti". Lo si legge in un'intervista, uscita sul mensile francofono L'Observatoire Economique, ad un deputato del Parlamento libico, Ali Mohamed Buzriba, fratello del ministro dell'Interno nell'esecutivo di Fathi Bashagha.

"Grazie al coordinamento con questa forza - aggiunge Buzriba - proteggiamo i nostri confini marittimi, prevenendo l'immigrazione clandestina e il contrabbando. In circa nove mesi abbiamo fermato oltre 200 barche. Attualmente, ci sono circa novemila migranti nei centri di accoglienza. Circa quattromila immigrati sono tornati nei loro Paesi, tra cui Tunisia, Egitto, Marocco, Siria, Pakistan e Bangladesh. Queste Nazioni collaborano positivamente con noi. Ci coordiniamo con le loro ambasciate per organizzare il rientro a casa in sicurezza per i migranti in dieci giorni dalla loro identificazione".

Riguardo alla divisione politica in Libia, il deputato ha dichiarato: "Come membro del Parlamento della città di Zaouia, sostengo il premier Fathi Bashagha perché ha una tabella di marcia e un progetto concreto per risolvere la crisi nel nostro Paese". (ANSA).