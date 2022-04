India: scontro in funivia, 40 persone bloccate nelle cabine

Una persona è morta, tre sono gravemente ferite e quaranta sono ancora bloccate a mezz'aria nelle cabine di una funivia in India, dopo un incidente avvenuto ieri nello Stato del Jharkhand.

La Protezione Civile, intervenuta per mettere in salvo i turisti terrorizzati, tra cui diversi bambini, ha chiesto l'intervento dell'esercito.

L'intervento di salvataggio è abbastanza complicato: i quaranta sono bloccati in dieci cabine che dondolano appese ai cavi lungo la linea ferma; la protezione civile li sta rifornendo di acqua e cibo in attesa dell'intervento dei militari, che molto probabilmente dovranno utilizzare elicotteri.