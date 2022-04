Qui Washington, Biden a Modi: condanni Mosca

Il presidente americano Joe Biden avrà un colloquio con il primo ministro indiano Narendra Modi per chiedere al gigante asiatico di prendere una posizione di condanna contro la Russia per la sua invasione dell'Ucraina e fermare subito le importazioni di petrolio da Mosca in linea con le sanzioni internazionali. L'incontro virtuale tra i due leader precede i colloqui a Washington tra i rispettivi ministri della Difesa e degli Esteri, in un formato di Dialogo '2+2' che non si svolgeva da due anni.

Intanto, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a chiedere più aiuti militari alla comunità internazionale, e agli Usa in particolare, l'amministrazione Biden sta valutando come gli Stati Uniti possano o debbano collaborare ad un'indagine sulle atrocità russe in Ucraina da parte della Corte penale internazionale dell'Aia. Secondo quanto riferito da fonti informate al New York Times la Casa Bianca vuole "fortemente" vedere il presidente russo Vladimir Putin e altri nella sua catena di comando militare rispondere dei loro crimini. E molti ritengono che il tribunale sia l'organismo più adatto a raggiungere questo obiettivo. Ma due leggi varati negli Stati Uniti nel 1999 e nel 2002, limitano la capacità del governo di Washington fornire supporto alla Cpi. In più da anni gli Stati Uniti si oppongono al fatto che il tribunale giudichi cittadini di Paesi che non vi aderiscono quindi gli Usa stessi ma anche la Russia. Questo pone un ulteriore problema all'amministrazione Biden su come collaborare ad eventuali indagini sui crimini di guerra della Russia.

Al momento l'amministrazione americana, con il dipartimento di Stato in testa, sta raccogliendo prove delle atrocità delle forze di Putin in Ucraina. Ma come e dove saranno poi veicolati questi rapporti, se alla Cpi o ad altri organismi, ancora non è chiaro. In passato il sostegno degli Stati Uniti ai tribunali per i crimini di guerra e genocidio nell'ex Jugoslavia e in Ruanda, si è rivelato fondamentale grazie all'invio di decine di procuratori e il contributo finanziari di circa 500 milioni di dollari. Ma, ad esempio, la legge del 1999 vieta al governo americano di finanziare la Cpi.