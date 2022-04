Ucraina: colloquio Ue-Egitto su energia e sicurezza alimentare

(ANSA) - BRUXELLES, 10 APR - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sentito il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per discutere della "cooperazione in materia di sicurezza alimentare, energia e clima nel contesto della guerra russa in Ucraina". Lo riferisce la stessa leader tedesca su Twitter definendo "buona" la telefonata intercorsa.

"L'Ue sostiene il popolo egiziano per garantire la sicurezza alimentare", aggiunge. (ANSA).