++ Francia: Ipsos, astensione al 26,2%, 4 punti più del 2017 ++

(ANSA) - PARIGI, 10 APR - L'astensione alle presidenziali in Francia - secondo l'istituto Ipsos per la tv pubblica francese - è stata al primo turno del 26,2%. Al primo turno di 5 anni fa, l'astensione fu del 22,2% al primo turno ma nel 2002, anno del record di non votanti, salì al 28,4%, una cifra record. (ANSA).