Ucraina: Draghi, dall'Italia aiuti per 610 milioni di euro

"Non ci volteremo dall'altra parte. Nelle ultime settimane il governo ha stanziato nuovi fondi per aiutare i rifugiati ucraini a far fronte alle loro spese quotidiane, vale a dire cibo, medicine e materiale scolastico. In tutto, abbiamo stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere gli ucraini che arrivano in Italia e 110 milioni in assistenza finanziaria per il governo ucraino". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento in video all'evento finale della campagna di raccolta fondi internazionale 'Stand up for Ukraine' in corso a Varsavia.

"Oggi abbiamo raccolto 9,1 miliardi di euro per le persone in fuga dall'invasione" russa "all'interno dell'Ucraina e all'estero". Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre è in corso a Varsavia l'evento finale della campagna di raccolta fondi internazionale 'Stand up for Ukraine'. "Arriveranno altri" fondi, "continueremo a fornire sostegno", assicura von der Leyen. "Una volta che le bombe avranno smesso di cadere, aiuteremo il popolo ucraino a ricostruire il proprio Paese", aggiunge.