Covid: Arabia Saudita apre a un milione di pellegrini alla Mecca

(ANSA-AFP) - RIAD, 09 APR - Dopo due anni di restrizioni per la pandemia da Covid-19 l'Arabia Saudita si prepara ad accogliere un milione di persone per il tradizionale pellegrinaggio alla Sacra Moschea della Mecca, l'Hajj. Riad ha dichiarato che consentirà a un milione di musulmani dall'interno e dall'esterno del Paese di partecipare al pellegrinaggio di quest'anno. Un numero molto più elevato dopo i pellegrinaggi drasticamente ridotti per il Covid. (ANSA-AFP).