Boris Johnson a Kiev vede Zelensky. 'Sostegno contro la barbarie russa'

Il premier britannico Boris Johnson è a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce la presidenza ucraina.

"Il primo ministro si è recato in Ucraina per incontrare di persona il presidente Zelensky e mostrare la sua solidarietà al popolo ucraino", ha riferito un portavoce di Downing Street, aggiungendo che i colloqui si concentrano su ulteriori aiuti "militari e finanziari" offerti dalla Gran Bretagna. Johnson è il primo leader del G7 a recarsi a Kiev dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso. Ieri c'era stata la visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La Gran Bretagna prepara "un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari" all'Ucraina a testimonianza del suo "impegno verso questo Paese nella lotta contro la barbarica campagna russa". Lo scrive su Twitter il premier Boris Johnson dopo aver incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3