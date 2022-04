VON DER LEYEN, SCONVOLTA DA SPREGEVOLE ATTACCO A KRAMATORSK

(ANSA) - BRUXELLES, 08 APR - "L'attacco missilistico di questa mattina alla stazione usata per evacuare civili in Ucraina è spregevole. Sono sconvolta e offrirò personalmente le mie condoglianze al presidente Zelensky. I miei pensieri vanno alle famiglie delle vittime". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in queste ore in Ucraina. (ANSA).