Usa: giudice Jackson, sono speranza e sogno degli schiavi

"Ci sono voluti oltre 230 anni prima che una donna afroamericana fosse confermata alla Corte Suprema, ma ce l'abbiamo fatta. In questo grande paese possono accadere della belle cose". Lo afferma Ketanji Brown Jackson alla Casa Bianca insieme a Joe Biden e Kamala Harris per celebrare la sua conferma fra i saggi americani.

"Sono il sogno e la speranza degli schiavi", ha detto la giudice in un appassionato discorso. "La mia famiglia è passata dalla segregazione alla Corte Suprema in una generazione", ha detto la giudice nel suo intervento che ha dovuto interrompere più volte per la commozione.

"Il percorso è stato per me spianato in modo che io potessi essere all'altezza dell'occasione.", ha detto ancora Jackson che ha poi citato la poetessa Maya Angelou. "E io adesso lo faccio portando i doni che i miei antenati mi hanno dato".

"Oggi è un giorno meraviglioso, perche' celebriamo la prima donna nera alla Corte Suprema, che ispirerà generazioni a venire", ha detto la vice presidente americana Kamala Harris.

Sdegno e rabbia suo social media per un video, circolato nelle ultime ore, che mostrano alcuni senatori lasciare l'aula subito dopo la storica conferma alla Corte Suprema della giudice Ketanji Brown Jackson. Su Twitter tanti sottolineano la "pessima figura" degli esponenti del Gran Old Party che se la sono "svignata in tutta fretta", mentre notano il fatto che Mitt Romney è rimasto ad applaudire in piedi. Romney è uno dei tre senatori repubblicani che ha votato per Jackson e per questo è stato ringraziato dal presidente americano Joe Biden. "Mi auguro che i media ci lascino assaporare questo momento senza soffermarsi sui senatori repubblicani che sono corsi fuori dall'aula mostrando una totale mancanza di rispetto", scrive un altro utente. "Se ogni senatore che ha sentito il bisogno di alzarsi e lasciare l'aula a causa della conferma della giudice Ketanji Brown Jackson potesse fare al popolo americano l'enorme favore di non tornare mai più, sarebbe fantastico", ha scritto un altro.