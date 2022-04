Ucraina: Metsola, dobbiamo isolare Putin e i suoi alleati

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - "Dobbiamo fare di tutto per isolare Putin e i suoi alleati. Il nostro messaggio alla Russia deve essere: 'Non abbiamo paura, non abbiamo paura delle minacce'". Lo afferma Roberta Metsola, il presidente del Parlamento Europeo, in un'intervista a Cnn. L'Ue ha varato "sanzioni senza precedenti ma è chiaro che non è abbastanza", aggiunge Metsola. (ANSA).