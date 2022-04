Qui Washington, gli Usa mandano nuove armi a Kiev

Oltre 1.400 missili Stinger, più di 5.000 Javelin anticarro e oltre 50 milioni di munizioni. Sono alcune delle voci della lista aggiornata delle armi che gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire all'Ucraina, alcune delle quali sono già arrivate nel Paese. Si tratta delle forniture militari contenute nel nuovo pacchetto di aiuti da 100 milioni di dollari annunciato qualche giorno fa dal segretario di Stato americano, Antony Blinken. In totale, dall'inizio dell'invasione della Russia gli Stati Uniti hanno stanziato circa 1,7 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per le forze di Kiev. Nella nuova tornata di armi Usa ci sono anche "centinaia" di droni, dispositivi per la visione notturna, 45.000 set di giubbotti anti proiettile ed elmetti e più di 7.000 altri sistemi anticarro oltre agli Stinger e i Javelin.

Per il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il presidente russo Vladimir Putin ha rinunciato a conquistare Kiev ma questo non rallenta la fornitura di armi alle forze ucraine che devono difendersi dall'offensiva ad est.

Intanto ha parlato per la prima volta l'inviato della Fox sopravvissuto ad un attacco fuori Kiev nel quale sono rimasti uccisi due suoi colleghi. Benjamin Hall ha raccontato su Twitter "di aver perso mezza gamba da un lato e un piede dall'altro, una mano mi è stata ricostruita, un occhio non funziona più e il mio udito è praticamente sparito". "Ma tutto sommato mi sento dannatamente fortunato ad essere qui", ha proseguito, postando una foto che lo ritrae in un letto di ospedale con una benda sull'occhio. Hall è stato soccorso dopo l'attacco che ha ucciso il fotografo della Fox Pierre Zakrzewski e la giornalista ucraina Oleksandra Kurshynova, è stato ricoverato in Germania, poi da li' e' stato trasferito in una struttura in Texas. "Sono passate più di tre settimane dall'attacco in Ucraina e volevo iniziare a condividere tutto - ha detto ancora - Ma prima devo rendere omaggio ai miei colleghi Pierre e Sasha che non ce l'hanno fatta quel giorno. Pierre ed io abbiamo girato il mondo insieme, lavorare era la sua gioia e la sua gioia era contagiosa". Zakrzewski ha lavorato per Fox in Siria, Iraq e Afghanistan.