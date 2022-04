Qui Parigi, a Kramatorsk attacco abominevole

Emmanuel Macron denuncia in un tweet "l'abominevole" attacco costato la vita a diverse decine di persone alla stazione di Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina. "Da europei - scrive il presidente in un tweet - continuiamo ad adottare nuove sanzioni e a sostenere l'Ucraina sul piano umanitario, militare e finanziario".

Intanto, Parigi si prepara a tagli eventuali sugli approvvigionamenti di gas russo nel prossimo inverno. Un decreto che organizza, in particolare, il modo in cui tagli o razionamenti mirati dovranno essere messi in pratica tra i principali consumatori - anzitutto le aziende e gli stabilimenti industriali - è stato pubblicato oggi dalle autorità transalpine, mentre il riempimento degli stock è già cominciato.

"E' un dispositivo di ultimo ricorso che punta a tutelare gli approvvigionamenti generali dei consumatori", sottolinea il governo, precisando che un tale provvedimento era già previsto prima della guerra in Ucraina. "Ma ovviamente assume oggi un rilievo particolare vista la crisi che stiamo vivendo". Secondo il decreto, i grandi consumatori di gas riceveranno un questionario da parte delle autorità responsabili della rete per ottenere diverse informazioni sulla loro attività e le "conseguenze economiche che subirebbero in caso di riduzione o arresto dei loro consumi" di gas. Entro due mesi, dovranno inoltre fornire i loro contatti d'urgenza nel caso in cui fosse necessario procedere ai tagli o ai razionamenti. L'Unione europea ha deciso ieri sera di fermare dal mese di agosto gli acquisti di carbone russo ma il gas, di cui alcuni Paesi membri come la Germania e l'Italia sono particolarmente dipendenti, non è al momento oggetto di misure restrittive. La Francia, che dipende per circa il 17% dal gas russo, verrebbe colpita in misura minore rispetto ai principali partner Ue, ma questo avrebbe comunque delle conseguenze. Secondo il presidente di Engie, Jean-Pierre Clamadieu, "se le importazioni di gas russo dovessero cessare, saremmo probabilmente capaci di sostituirne circa la metà ma il resto, nel brevissimo termine, dovrebbe essere realizzato, ottenuto, compensato da una riduzione dei consumi, in particolare, dei settori industriali".

Intanto, anche Oltralpe, continua la catena di solidarietà a favore del popolo ucraino. Secondo il governo di Parigi, oltre 9.600 bambini ucraini fuggiti dalla guerra sono stati accolti nelle scuole della Francia dall'inizio del conflitto. Secondo gli ultimi dati dell'unità di crisi attivata dal ministero dell'Istruzione dopo lo scoppio della guerra - la cosiddetta "cellule Ukraine" - sono 9.637 i giovani giunti dall'Ucraina attualmente sui banchi di scuola francesi, contro 6.800 una settimana fa.