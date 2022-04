Qui Londra, nel mirino figlie di Putin e Lavrov

La guerra delle sanzioni, che accompagna quella vera in corso tra sangue e orrori in Ucraina, diventa anche rappresaglia personale dell'Occidente contro la leadership russa e il suo parentado. Lo testimoniano i toni con cui il governo britannico di Boris Johnson si è allineato oggi agli Usa nell'estensione delle ritorsioni anti-Mosca - in risposta all'invasione del territorio ucraino - alle figlie maggiori del presidente Vladimir Putin in persona: Iekaterina Tikhonova e Maria Vorontsova, due donne dalla vita tanto appartata quanto punteggiata di successi professionali ed esperienze internazionali privilegiate all'ombra del potere dello zar.

Una doppia stilettata - riflessa nel consueto annuncio del congelamento di tutti i beni rintracciabili nel Regno Unito e del divieto di viaggio sull'isola già comminato a decine di oligarchi del business e alti funzionari - che si aggiunge al provvedimento analogo formalizzato dal Foreign Office nei confronti Iekaterina Vinokurova, figlia adulta del ministro degli Esteri, Serghei Lavrov. E che segue di un paio di settimane quello adottato il 25 marzo ai danni della 26enne Polina Kovaleva, titolare di una lussuosa abitazione a Kensington e indicata come figlia di un precedente matrimonio della attuale partner del medesimo Lavrov. Il linguaggio del comunicato odierno del ministero degli Esteri britannico non fa sconti. E giustifica con accenti moralistici l'attacco alla prole dorata dei potenti moscoviti come "un colpo allo sfarzoso stile di vita del cerchio magico del Cremlino". Si tratta del resto solo di un capitolo in più nel pacchetto di sanzioni concordato da Londra con gli altri alleati. "Un pacchetto senza precedenti - commenta la ministra Liz Truss - messo in campo per colpire le elite russe e le loro famiglie, intanto che l'economia del Paese si degrada a un livello mai visto fin dalla caduta dell'Unione Sovietica". Mentre il Foreign Office - in attesa di ulteriori strette che il governo Tory auspica anche sul fronte dell'energia, per sterilizzare le risorse più significative assorbite dalla "macchina da guerra di Putin", calcola come finora l'Occidente sia stato in grado di bloccare l'equivalente di 275 miliardi di sterline di riserve estere di Mosca: pari al 60% di quelle detenute in dollari. Con conseguenze destinate non solo a "impoverire tecnologicamente" la Russia, ma a causare già nel 2022 una recessione record post Urss stimata fino a un calo annuale del Pil "fra l'8,5 e il 15%".