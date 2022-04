La Banca centrale taglia i tassi e crolla la Borsa di Mosca

La Banca centrale russa ha ridotto il tasso di interesse al 17%, dal 20% deciso il 28 febbraio. "Le condizioni esterne rimangono difficili e limitano l'attività economica", afferma la Banca in una nota. La decisione fa crollare la Borsa di Mosca: l'indice Moex cede il 21%. Gira in positivo l'indice in dollari Rts che guadagna il 3,3%.

russi e bielorussi per 29,5 miliardi di euro.

Poco variato il rublo sia sul dollaro che sull'euro. Per un biglietto verde servono attualmente 75 rubli. Per un Euro, invece, servono 86 rubli.

Conclusa intanto la procedura scritta per la ratifica formale del quinto pacchetto di sanzioni europee contro Mosca, il cui testo sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale europea. Bruxelles ha congelato beni di oligarchi