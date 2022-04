ANSA firma due nuovi accordi di collaborazione in Centro Europa

Due nuovi accordi di partnership internazionale vanno ad incrementare il portafoglio di collaborazioni strategiche dell'Agenzia ANSA: sono quelli sottoscritti in questi giorni con l'agenzia di stampa ungherese Mti, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Budapest Manuel Jacoangeli, e con l'agenzia di stampa croata Hina, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Zagabria Pierfrancesco Sacco.

Le due partnership prevedono lo scambio dei rispettivi contenuti informativi in lingua inglese per uso editoriale e la possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte ai propri clienti - media, istituzioni e aziende - dei rispettivi Paesi.

"Si tratta indubbiamente di un accordo, quello tra ANSA e Mti, molto importante per una più approfondita conoscenza reciproca fra i due Paesi - ha detto l'ambasciatore italiano a Budapest Jacoangeli - e anche per migliorare ulteriormente l'immagine già buona dell'Italia in Ungheria".

"L'accordo tra Hina e ANSA rientra perfettamente nel nuovo corso tra Italia e Croazia", ha sottolineato l'ambasciatore italiano a Zagabria Sacco.

Per l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri "questi nuovi accordi - che seguono quelli siglati di recente con le Agenzie Sta della Slovenia e la slovacca Tasr, nonché gli altri già attivi o in via di sottoscrizione nelle prossime settimane nell'area balcanica e scandinava - costituiscono due nuovi importanti tasselli della nostra strategia internazionale di accordi di collaborazione con le agenzie estere. L'obiettivo è quello di rendere disponibili per la nostra redazione e per i nostri abbonati un sempre maggiore numero di notizie da tutto il mondo. Allo stesso modo offriamo alle redazioni dei nostri partner internazionali la disponibilità delle notizie ANSA, per favorire il diritto di tutti ad un'informazione completa e globale".