Qui Pechino, 'caso Ucraina diverso da Taiwan'

La Cina torna a definire i contorni della questione Taiwan, la vera linea rossa nelle relazioni con gli Stati Uniti, valutando il caso Taipei come "fondamentalmente diverso" da quello ucraino: l'avviso a Washington è di "non giocare con il fuoco", ha ammonito il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, aggiungendo che la situazione nello Stretto di Taiwan sta andando verso "un nuovo ciclo di tensione".

Zhao, nel briefing quotidiano, ha espresso i suoi commenti all'indomani delle dichiarazioni del segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, che ha minacciato la Cina di sanzioni nel caso in cui si muovesse in modo aggressiva nei confronti di Taiwan, così come è accaduto alla Russia dopo l'aggressione all'Ucraina. E degli avvertimenti simili lanciati dal vicesegretario di Stato, Wendy Sherman, che ha sollecitato la leadership di Pechino a non sostenere in alcun modo materiale il presidente russo, Vladimir Putin, nella sua azione militare contro Kiev.

Zhao ha definito "fondamentalmente diverse" le questioni Ucraina e Taiwan, che Pechino considera una "vicenda interna" rivendicando l'isola come una parte "inalienabile" del suo territorio destinata alla "riunificazione" anche con l'uso della forza, se necessario. Chi paragona Taiwan all'Ucraina, ha continuato il portavoce, vuole "confondere l'opinione pubblica e trarre vantaggio dal caos. Questo vuol dire giocare col fuoco e chi gioca col fuoco finirà inevitabilmente per scottarsi".

L'irritazione di Pechino ha avuto un'impennata anche per la visita imminente a Taipei della Speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi. La Cina si oppone "con forza" a qualsiasi forma di scambio ufficiale tra Usa e Taiwan, e "adotterà misure risolute e energiche per difendere fermamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale. Gli Stati Uniti dovranno essere pienamente responsabili di tutte le conseguenze", ha tuonato sul punto Zhao. Pelosi, a capo di una delegazione attesa a Taiwan il 10 aprile nelle anticipazioni dei media nipponici e dell'isola, sarà la prima Speaker ad andare a Taipei dall' incontro del 1997 di Newt Gingrich con l'ex presidente Lee Teng-hui, al fine di esprimere il sostegno del Congresso e l'importanza delle relazioni bilaterali. Appena martedì il Pentagono ha annunciato il via libera alla vendita di un nuovo lotto di armi: attrezzature e addestramento a supporto del sistema di difesa aerea Patriot a Taipei per un valore di 95 milioni di dollari, mandando ancora una volta Pechino su tutte le furie.