I soldati a casa di Halina, l'anziana che resiste

Con i suoi gattini e quattro papere che le girano intorno, ha vissuto da sola in una casetta le settimane di occupazione dei soldati russi a Gostomel, senza mai fuggire neppure nel rifugio durante i bombardamenti, perché lei non c'è l'ha.

"Sono vecchia, non mi spaventa nessuno. I sovietici non mi fanno paura, da piccola ho vissuto anche la seconda guerra mondiale". I russi li chiama ancora così, "sovietici". Perché per lei il muro di Berlino non è mai crollato e l'Urss esiste ancora, ma senza l'Ucraina.

"Dicevano di essere un potenza mondiale ma - ricorda - quando eravamo con loro non avevamo neppure la carta igienica, usavamo i giornali". È una contadina, ha 90 anni, e conosce la virtù della sopravvivenza in mezzo al nulla.

"Per più di un mese ho mangiato quello che c'era nel mio piccolo orto, patate, carote e rape rosse". E mentre i carri armati distruggevano le case intorno a lei, Halina preparava i barattoli per i suoi ortaggi sott'olio, che l'hanno aiutata a non morire di fame. Ora che l'occupazione è finita, i militari ucraini sono andati a trovarla per portarle viveri e regali: lei è la storia di Gostomel. E quando la salutiamo dice: "dammi il tuo indirizzo, voglio spedire una lettera a tua moglie e dirle che sei un uomo gentile". E l'orrore tutto intorno sembra improvvisamente scomparire.