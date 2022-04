Fidanzata Kashoggi ricorrerà contro trasferimento processo

Hatice Cengiz, la fidanzata di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita assassinato nell'ottobre 2018 all'interno del consolato saudita di Istanbul, ha annunciato che farà ricorso contro il trasferimento del processo all'Arabia Saudita annunciato oggi da un tribunale di Istanbul. "Qui non siamo governati da una famiglia, come in Arabia Saudita. Abbiamo un sistema giudiziario che risponde alle rimostranze dei cittadini: come tale, faremo ricorso", ha detto ai giornalisti mentre lasciava il tribunale di Istanbul.

La giustizia turca ha oggi confermato la decisione di sospendere il processo in absentia dei 26 sospetti legati all'omicidio del giornalista e di trasferirlo all'Arabia Saudita. "Abbiamo deciso di fermare e traferire il caso all'Arabia Saudita", ha detto il giudice.

Cengiz, ha quindi affermato che porterà avanti la sua battaglia legale per fare luce sull'uccisione del giornalista. "La mia battaglia per la Giustizia per Jamal non è finita. La corte può anche avere deciso di ignorare la verità riguardo a questo caso ma non mi fermerò e non resterò in silenzio. Sappiamo tutti chi è colpevole per l'omicidio di Jamal ed è ora più importante che mai che io vada avanti. Non mi arrenderò e credo che un giorno avremo giustizia per Jamal" ha fatto sapere Cengiz tramite i suoi addetti stampa.