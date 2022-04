Vernice contro il Nobel Muratov su un treno in Russia

Il Nobel per la Pace russo Dmitry Muratov, direttore della Novaya Gazeta che ha sospeso le pubblicazioni pochi giorni fa, è stato assalito da sconosciut a bordo del treno Mosca-Samara, che gli ha tirato addosso vernice rossa gridando 'Muratov, questo è per i nostri ragazzi'. Lo ha raccontato lo stesso Muratov sulla pagina Telegram del suo giornale. "Mi hanno lanciato addosso vernice con acetone nello scompartimento. I miei occhi bruciano terribilmente. C'è odore di petrolio in tutta la carrozza", ha scritto nel messaggio, pubblicato insieme a una foto in cui appare coperto di vernice rossa e un'altra del suo scompartimento imbrattato