Ucraina, Londra annuncia nuove sanzioni, slitta a domani la decisione dell'Ue

Pronto il nuovo pacchetto di sanzioni del Regno Unito contro la Russia, in contemporanea con Usa e Ue e in risposta ai crimini di guerra in Ucraina. Il governo di Boris Johnson ha annunciato oggi in particolare il congelamento sull'isola di ogni asset di Sberbank, la principale banca pubblica di Mosca, nonché l'impegno ad azzerare già entro quest'anno tutte le importazioni di petrolio o carbone russi.

Oggi Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimproverato gli europei per "l'indecisione" sulle sanzioni contro la Russia in un videomessaggio al parlamento irlandese.

Ucraina, Zelensky: 'Niente indecisioni sulle sanzioni alla Russia'

I Paesi dell'Unione europea hanno intanto raggiunto un consenso sul quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma per dare il tempo di approfondire questioni tecniche la decisione formale è stata rinviata a domani. Non saranno le ultime sanzioni queste. Dobbiamo pensare al petrolio e dobbiamo pensare a un sistema bancario che limiti davvero gli introiti derivanti dai carburanti fossili per la Russia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento.

"Nessuno può essere neutrale, la Cina ha una responsabilità e deve prendere assolutamente una posizione chiara", ha affermato von der Leyen.

LA DIRETTA

"Questa non è un'operazione speciale. Questi sono crimini di guerra. E noi non gireremo le spalle. Faremo tutto, tutto ciò che possiamo per assicurare i colpevoli alla giustizia internazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel alla plenaria del Parlamento europeo.

"Stiamo inasprendo le nostre sanzioni per mantenere la massima pressione sul Cremlino. Il nuovo pacchetto include un divieto sulle importazioni di carbone. E penso che prima o poi saranno necessarie anche misure sul petrolio, e persino sul gas", ha inoltre scritto Michel su Twitter.

"Bisogna porre fine a un livello di de-responsabilizzazione degli europei rispetto al problema della difesa ma sarebbe un grave errore se tutti gli Stati membri aumentassero proporzionalmente le loro spese nella difesa rispetto a quelle attuali perché rischiamo di moltiplicare gli attuali doppioni tenendo le stesse lacune. Occorre un approccio coordinato per ottimizzare le risorse dei contribuenti". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento.

"La guerra deve finire il prima possibile ma non in qualunque maniera possibile. Se finisce con un Paese distrutto e dominato, con milioni di morti e sfollati allora non deve finire così. Dobbiamo continuare ad appoggiare l'Ucraina. Ci vogliono meno applausi e più aiuti, più armi", ha aggiunto Borrell: "Abbiamo dato un miliardo di euro all'Ucraina, può sembrare tanto ma è quello che paghiamo ogni giorno a Putin per l'energia. Da quando è iniziata la guerra gli abbiamo dato 35 miliardi di euro".

"Quello che il funzionario dell'Ue ha affermato non è coerente con i fatti. Il funzionario dovrebbe promuovere i legami bilaterali sulla base del consenso raggiunto al vertice invece di fare osservazioni irresponsabili": è il commento piccato della Cina, espresso dal portavoce del ministro degli Esteri Zhao Lijian, ai giudizi espressi dall'Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell (definito "un funzionario"), secondo cui il vertice Cina-Ue del primo aprile è stato un "dialogo tra sordi", a rimarcare le differenze sulla valutazione non solo relativa alla guerra in Ucraina, aggredita dalla truppe russe.