Ucraina - Il punto delle 17 | Slitta la decisione sulle nuove sanzioni

Si moltiplicano le accuse di violenze sulla popolazione civile in Ucraina da parte delle truppe russe, mentre aumentano le tensioni sul tema delle sanzioni contro Mosca. Pechino chiede agli Usa di dimostrare il proprio impegno per la soluzione della crisi revocando le misure imposte alla Russia, e dal fronte opposto il leader di Kiev Zelensky torna a mostrare insofferenza per "l'indecisione" da parte di Bruxelles che trova il "consenso" da parte di tutti i Paesi membri sul quinto pacchetto ma rinvia a domani la decisione per approfondire alcune "decisioni tecniche". Tra i nodi da sciogliere ci sono i contratti in essere tra Paesi Ue e Russia per l'import di carbone.



Mosca intanto fa sapere che i negoziati con Kiev proseguono ma si dimostrano "più difficili" del previsto e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg avverte che "dobbiamo essere pronti ad un lungo confronto con la Russia, per questo dobbiamo mantenere le sanzioni e rafforzare la nostra difesa", sottolineando che l'Ucraina ha "bisogno urgente di sostegno militare, sia armi pesanti che armi leggere, mentre l'assemblea generale dell'Onu si prepara a votare giovedì sulla proposta di sospendere la Russia dal consiglio dei diritti dell'uomo di Ginevra.



Contro la guerra si alza ancora una volta la voce del Papa che, tenendo in mano una bandiera blu e gialla, abbraccia i bambini ucraini fuggiti dal loro Paese, parla di "crudeltà sempre più orrende" e chiede di fermare il conflitto perché "il sangue innocente grida fino al cielo", e in questo momento si assiste all'impotenza delle Nazioni Unite, perché prevale la logica delle strategie degli Stati più potenti e delle sfere di influenza. A favore di uno stop alle armi si registra anche l'iniziativa del premier ungherese Viktor Orban che, in un colloquio con Putin lo ha esortato a dichiarare "un cessate il fuoco immediato", ricevendo "una risposta positiva, ma con delle condizioni", e invitandolo a Budapest insieme ai leader di Francia, Germania e Ucraina.



Sul terreno di battaglia, il governo di Kiev denuncia la scomparsa dalla città di Gostomel di più di 400 persone, 15 delle quali bambini, e il rapimento di altre 15 e parla di pesanti combattimenti ad Est invitando i residenti delle regioni orientali di Lugansk, Donetsk e parte della regione di Kharkiv ad "evacuare immediatamente" in previsione di "un ulteriore aggravamento della situazione". Il comune di Mariupol riferisce invece che nella città martire i soldati russi avrebbero allestito crematori mobili per bruciare i corpi degli abitanti uccisi e coprire le tracce dei crimini contro i civili. Alcuni testimoni raccontano di "terroristi locali" riuniti in forze speciali per "fare il lavoro sporco". Ancora nel Lugansk, almeno dieci grattacieli sarebbero in fiamme nella città di Sievierodonetsk, dopo essere stati bombardati dall'esercito russo, secondo quanto riporta il Guardian online che non dà notizia di eventuali vittime. E il governo ucraino fa sapere che le truppe d'occupazione "stanno distruggendo deliberatamente le raffinerie di petrolio", ma le forniture di carburante non sarebbero in pericolo.



Proseguono anche le accuse di violenze sui civili a Bucha, dove venticinque ragazze di età compresa fra i 14 e i 24 anni hanno denunciato di essere state violentate dalle forze russe. E proprio sui crimini di guerra commessi nella zona, il Cremlino torna a parlare di "provocazione" e "mostruosa messinscena" che deve essere chiarita attraverso "un'indagine obiettiva e indipendente", accusando i media occidentali di essere "complici". Berlino boccia la versione di Mosca: "non è sostenibile" alla luce delle immagini satellitari che sono state diffuse. Il premier britannico Johnson rincara la dose e sottolinea che le azioni commesse a Bucha "non sembrano molto lontane dal genocidio". Pechino invece invita "tutte le parti a esercitare moderazione" fino a quando non saranno diffusi i risultati dell'indagine sulle atrocità avvenute, perché "la verità deve essere scoperta e qualsiasi accusa deve essere basata sui fatti".



Grande attenzione è rivolta poi alle conseguenze economiche del conflitto, sia sulla Russia, sia sul resto del Mondo. Il segretario al tesoro statunitense, Janet Yellen, avverte che "le azioni della Russia rappresentano un inaccettabile affronto all'ordine globale e avranno enormi ripercussioni economiche in Ucraina e nel mondo". E chiarisce che "il Tesoro è impegnato a far sì che la Russia sia ritenuta responsabile per le sue azioni in modo che non possa beneficiare del sistema finanziario internazionale". Il portavoce del governo di Mosca, Dmitry Peskov, rassicura però i mercati sostenendo che la Russia dispone di "tutte le risorse necessarie per ripagare il proprio debito". Ma insiste: "Come è noto una gran parte delle riserve sono state bloccate all'estero, quindi, se il blocco continua e le operazioni effettuate con valuta congelata vengono bloccate, le cedole potrebbero essere pagate in rubli". Una cedola da 594,82 milioni di euro di un eurobond in scadenza questo mese e nell'aprile del 2042 sarebbe infatti stata pagata da Mosca nella valuta nazionale. Ma secondo Ice Data Services, la probabilità di default della Russia entro un anno è schizzata al 99%.