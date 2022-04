Qui Pechino, sanzioni Usa terrore finanziario

Il Quotidiano del Popolo attacca frontalmente gli Usa, accusati di "terrorismo finanziario" per l'utilizzo delle sanzioni contro la Russia che minacciano pesanti ripercussioni su scala globale. Nel sesto commento dedicato nelle ultime settimane al ruolo di Washington nella guerra tra Ucraina e Russia, la voce del Partito comunista cinese accusa gli Stati Uniti di "egemonismo economico" e di uso di "armi economiche" in risposta all'aggressione delle truppe di Mosca. Al momento, è diventato molto difficile per i Paesi di tutto il mondo affrontare il Covid-19 preservando le proprie economie e i mezzi di sussistenza. Gli Usa "hanno imposto una serie di sanzioni unilaterali alla Russia e hanno minacciato di costringere altri Paesi a conformarsi all'unilateralità delle loro sanzioni in violazione della stabilità globale e del sostentamento di tutti i Paesi", si legge nel commernto firmato Zhong Sheng ("voce della Cina"), lo pseudonimo usato di solito per veicolare le posizioni ufficiali del Pcc in politica estera su temi considerati primari.

"L'atto statunitense di colpire l'economia e di impegnarsi nell'egemonia economica e nel terrorismo finanziario ha causato una diffusa preoccupazione nella comunità internazionale e l'opposizione e la resistenza di molti Paesi", si legge ancora, parte dello sforzo per trasformare "il conflitto Ucraina-Russia" (e non la guerra) come un risultato dovuto principalmente alle azioni di Stati Uniti, Nato e alleati. In nome delle "cosiddette regole", infine, gli Stati Uniti hanno "danneggiato l'ordine internazionale, creando confronto e divisione e cogliendo l'opportunità di profitto". Negli ultimi giorni, in tutto il mondo si è sollevata l'indignazione per le atrocità russe in Ucraina e il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è unito alle richieste di un'indagine sui crimini di guerra, ma il commento del Quotidiano del Popolo si concentra sulle conseguenze economiche derivanti dalla guerra russa come fosse la preoccupazione principale della comunità globale. Nella storia del Quotidiano del Popolo, l'uso del "terrorismo finanziario" era già comparso il 29 settembre dello scorso anno, quando la testata riportò una dichiarazione del ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad in cui "invitava gli Stati Uniti e gli alleati occidentali" a fermare il loro "terrorismo economico'".