Qui Parigi, asilo nido gratis per bimbi ucraini

Mentre i diversi candidati all'Eliseo proseguono la campagna presidenziale in vista del voto del 10 e del 24 aprile, in Francia si moltiplicano le iniziative di solidarietà a favore degli sfollati giunti dall'Ucraina. I bambini con passaporto ucraino arrivati in Francia in seguito all'invasione della Russia di Vladimir Putin, il 24 febbraio scorso, potranno ora essere accolti gratuitamente negli asili nido del Paese. L'annuncio è stato fatto dalla Cnaf, la Caisse nationale d'allocations familiales, che si occupa dei sussidi alle famiglie. "Gli amministratori della Cnaf hanno approvato la gratuità dell'accoglienza negli asili nido per tutti i figli di persone beneficiarie della protezione temporanea, come per chi fugge dall'Ucraina", indica la Cnaf in una nota, precisando che il dispositivo è valido per tutto il 2022.

L'accoglienza negli asili nido "favorirà" l'apprendimento del francese ai giovanissimi permettendo ai genitori di potersi "concentrare sulle procedure da realizzare in Francia" come la ricerca di un alloggio o di un posto di lavoro. Gli asili nido sono adesso incaricati di segnalare i posti disponibili presso il prefetto di riferimento, incaricato dell'accoglienza dei rifugiati. Gli istituti sono anche invitati a far conoscere la loro offerta di servizi sulla piattaforma internet 'Je m'engage pour l'Ukraine'. Secondo gli ultimi dati a disposizione, sono 36.000 i profughi in fuga dalle bombe recensiti sul territorio francese dall'inizio della guerra in Ucraina. I dati, non sono però rappresentativi del numero di persone realmente accolte in Francia, visto che numerosi sfollati proseguono il viaggio verso altri Paesi dell'Unione europea, come Italia, Spagna o Regno Unito