Von der Leyen: 'Puntiamo a tagliare introiti energia di Mosca'

"Non saranno le ultime sanzioni queste. Dobbiamo pensare al petrolio e dobbiamo pensare a un sistema bancario che limiti davvero gli introiti derivanti dai carburanti fossili per la Russia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento.

"Nessuno può essere neutrale, la Cina ha una responsabilità e deve prendere assolutamente una posizione chiara", afferma von der Leyen.

"Questa non è un'operazione speciale. Questi sono crimini di guerra. E noi non gireremo le spalle. Faremo tutto, tutto ciò che possiamo per assicurare i colpevoli alla giustizia internazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel alla plenaria del Parlamento europeo.

"Stiamo inasprendo le nostre sanzioni per mantenere la massima pressione sul Cremlino. Il nuovo pacchetto include un divieto sulle importazioni di carbone. E penso che prima o poi saranno necessarie anche misure sul petrolio, e persino sul gas", ha inoltre scritto Michel su Twitter.