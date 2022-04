Covid, stop alle mascherine al chiuso dopo Pasqua in Spagna

Stop all'obbligo di indossare le mascherine in quasi tutti gli spazi chiusi in Spagna dopo il 19 aprile: è questa l'intenzione del governo, secondo quanto anticipato da media iberici. La proposta è stata presentata alle regioni nel Consiglio Sanitario Interterritoriale. Il premier Pedro Sánchez aveva detto nelle scorse settimane che la misura sarebbe stata eliminata "un secondo dopo" aver ottenuto l'autorizzazione degli esperti sanitari.

Già il 31 marzo scorso il Congresso dei deputati spagnoli aveva approvato una mozione in cui chiedeva al governo di eliminare l'obbligo di mascherine al chiuso. La mozione era stata presentata dal partito liberale Ciudadanos. Aveva votato a favore anche il Partito Socialista, dopo l'inserimento di un emendamento secondo il quale la decisione dovesse essere presa in accordo con il Consiglio Sanitario Interterritoriale, in cui sono rappresentati governo e regioni.