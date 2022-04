Ue: 'L'embargo su petrolio e carbone è un'opzione'

Continuano le discussioni sul nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea nei confronti della Russia. Il confronto su un possibile embargo sul petrolio e il carbone russi "è in corso", ha detto oggi il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, arrivando alla riunione della Consiglio Economia e Finanza a Lussemburgo. "Per quanto riguarda la Commissione europea" l'embargo "è un'opzione", ha fatto sapere Dombrovskis, "ma dobbiamo raggiungere un consenso tra gli Stati membri". La discussione sulle nuove misure contro Mosca riguarda "l'area dell'energia, come carbone e petrolio, ulteriori sanzioni sul lato commerciale e anche nuove sanzioni", ha spiegato Dombrovskis, evidenziando che "è importante presentare un pacchetto forte e credibile alla luce delle atrocità che vediamo commettere dall'esercito russo in Ucraina". Il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, ha detto che sulle sanzioni "nessuna decisione è stata presa, ma come diciamo niente è escluso". "Siamo colpiti dalle nuove immagini satellitari di ciò che è accaduto a Bucha e dobbiamo reagire", ha dichiarato Gentiloni, arrivando all'Ecofin. Nel corso della riunione si è collegato anche il ministro delle Finanze ucraino, Serhiy Marchenko.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, tra le idee sul tavolo per le nuove sanzioni europee ci sarebbe "la possibilità di mettere una tariffa significativa sulle importazioni di petrolio e carbone russo nel tentativo di incoraggiare gli Stati membri a ridurre rapidamente il loro uso". Il quotidiano scrive che per i diplomatici europei "c'è una serie di opzioni in discussione" che va dal "pacchetto di sanzioni separato che potrebbe includere il petrolio e il carbone da introdurre gradualmente nel tempo" ai dazi sull' import di petrolio e carbone russo come incentivo a sganciarsi dalle fonti energetiche russe.