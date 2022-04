Qui Parigi, Macron contro Le Pen su nodi Mosca

A meno di una settimana dal primo turno delle elezioni presidenziali, Emmanuel Macron attacca indirettamente la sua principale rivale, la candidata del Rassemblement National all'Eliseo, Marine Le Pen, criticando quei candidati che si sono distinti per la loro "condiscendenza rispetto a Vladimir Putin" e ai "finanziamenti russi". Intanto, la procura nazionale antiterrorismo (Pnat) di Parigi annuncia l'apertura di tre nuove inchieste per "crimini di guerra"; per fatti perpetrati contro cittadini con passaporto francese in Ucraina, dopo l'invasione della Russia. I fatti oggetto dell'inchiesta sarebbero stati commessi a Mariupol, tra il 25 febbraio e il 16 marzo, a Gostomel, tra il primo marzo e il 12 marzo e a Cherniguiv, dal 24 febbraio. Si tratterebbe, tra l'altro, di attacchi volontari all'integrità fisica di civili che non prendevano parte alle ostilità.

La Pnat ha già aperto una simile inchiesta per la morte, il 14 marzo vicino Kiev, del giornalista franco-irlandese Pierre Zakrzewski. Rispondendo ad una domanda rispetto al proseguimento del suo dialogo con Putin, Macron si è difeso dicendo che "non è da me che bisogna andare a cercare la condiscendenza nei confronti di Putin, non è da me che bisogna andare a cercare finanziamenti russi, ma da altri candidati, non dimentichiamolo...". Un chiaro riferimento alla Le Pen che nel 2017 venne ricevuta dal leader del Cremlino e il cui partito continua a rimborsare un prestito di circa nove milioni di euro ad un creditore russo. Lei si è sempre difesa dicendo che se ha dovuto optare per quel prestito è perché nessuna banca francese o europea glielo aveva voluto concedere.

In queste ultime ore, dopo i massacri di Bucha, Le Pen si è anche in parte rimangiata le sue parole su una possibile "intesa" con la Russia. Da parte sua, Macron ha deciso di mantenere un canale di dialogo con Putin "dall'inizio della guerra, ogni volta su richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, perché considera utile che il dialogo sia mantenuto", ha ribadito incontrando gli elettori in Bretagna, precisando di avere anche oggi un appuntamento telefonico con l'omologo di Kiev. Il presidente candidato ha inoltre garantito di non voler 'usare' il conflitto per tornaconto politico. Un viaggio a Kiev? "Se dev'essere una visita senza risultati o utilità - ha detto - non lo faccio. Se invece posso portare qualcosa e avere un effetto utile, lo farò, sia esso prima o dopo" le elezioni del 10 e del 24 aprile.