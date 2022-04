Guterres, guerra russa tra sfide più grandi a ordine mondo

(ANSA) - WASHINGTON, 05 APR - La guerra della Russia in Ucraina e' una delle piu' grandi sfide di sempre all'ordine internazionale: lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo il consiglio di sicurezza sul conflitto in Ucraina.

"La guerra in Ucraina deve finire, ora. Abbiamo bisogno di seri negoziati per la pace, basati sui principi della Carta Onu.

Il conflitto è una delle più grandi sfide di sempre per l'ordine internazionale e l'architettura della pace globale. Si tratta di una vera e propria invasione, su più fronti, di uno Stato membro delle Nazioni Unite, l'Ucraina, da parte di un altro, la Russia, in violazione della Carta, e con diversi obiettivi, tra cui ridisegnare i confini riconosciuti a livello internazionale tra i due paesi". Lo ha detto il segretario generale Antonio Guterres. (ANSA).