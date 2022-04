Ungheria: aperti seggi per prime elezioni incerte per Orban

Dalle 6 sono aperti i seggi in Ungheria, che oggi vota per le prime elezioni politiche che per il premier nazionalista Viktor Orban, trionfante per ben 12 anni nelle ultime tre, si presentano come incerte. Il suo partito Fidesz, accusato fra l'altro di essere filo-putiniano in una campagna elettorale resa ancora più accesa dalla guerra nella vicina Ucraina, deve vedersela stavolta con un'opposizione che per la prima volta si presenta unita, con un'alleanza, piuttosto eterogenea al suo interno, fra sei partiti, accomunati dalla volontà di riportare l'Ungheria nel canale dell'europeismo, dell'atlantismo e della democrazia liberale.

L'opposizione candida Peter Marki-Zay, che, pur ammettendo che si tratta di una battaglia in salita, dopo 12 anni di "lavaggio del cervello" e visto l'elevato numero di elettori incerti, ieri, in un affollato comizio sotto il gelo e il nevischio, ha predetto che l'alleanza d'opposizione è di fronte ai "cancelli della vittoria". I seggi si chiudono alle 19 e le prime proiezioni sui risultati sono attese fra le 23 e la mezzanotte. Ci si attende un'affluenza piuttosto elevata, intorno al 70%.

I seggi elettorali sono circa 10.200 in tutta l'Ungheria, gli aventi diritto al voto 9,7 milioni. A questi ultimi potrebbero aggiungersi circa 300 mila voti per corrispondenza da parte degli ungheresi residenti all'estero. Si eleggono 199 deputati, 106 dei quali in circoscrizioni uninominali con maggioritario secco, 93 con il sistema proporzionale con uno sbarramento del 5%. Sulla scheda proporzionale, in totale, ci sono 6 liste: oltre a Fidesz (il partito di Orban) e all'alleanza dell'opposizione Uniti per l'Ungheria (socialisti, socialdemocratici, liberali, verdi e centristi nazionalisti), c'è una lista dell'estrema destra (Movimento della Patria), un partito denominato del Cane a due code, un partito no-vax, uno finanziato da un miliardario dell'industria del porno (Movimento per la soluzione) e un alleato di Fidesz. Liste, queste ultime, che potrebbero sottrarre qualche voto all'alleanza d'opposizione. Sulla scheda uninominale, ci sono in totale 664 candidati, 6-7 per ogni circoscrizione. Per vincere, bisogna conquistare almeno 55 circoscrizioni su 106.

Si vota anche in Serbia, dove alle 7 (stessa ora italiana) si sono aperti i seggi per le tre elezioni in programma oggi in contemporanea: parlamentari anticipate, presidenziali e amministrative in 14 comuni, fra i quali la capitale Belgrado. Grandi favoriti per le tre consultazioni sono il presidente uscente Aleksandar Vucic, che secondo le previsioni dovrebbe conquistare un secondo mandato già oggi al primo turno, e il suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore), forza di maggioranza nel Paese, che tutti i sondaggi danno vincitore con largo margine sia alle legislative che alle elezioni locali. Al voto odierno partecipano anche le forze di opposizione, che avevano boicottato le ultime legislative del giugno 2020 per protesta contro 'l'autoritarismo' di Vucic. Un'ultima rilevazione diffusa pochi giorni fa accreditava l'Sns di oltre il 53% dei consensi, seguito a grandissima distanza dal principale cartello di opposizione 'Uniti per la vittoria della Serbia' attestato al 13,7%, terzo il Partito socialista serbo (Sps) del capo del parlamento ed ex ministro degli esteri Ivica Dacic con il 10,2%. I socialisti sono alleati di governo dell'Sns, e Dacic ha confermato la disponibilità a proseguire la collaborazione anche nella prossima legislatura. Altri quattro partiti minori e di opposizione potrebbero superare lo sbarramento del 3% necessario all'ingresso nel parlamento unicamerale di 250 seggi. Sono 19 le liste in lizza per le legislative, mentre i candidati alla carica di presidente sono otto, tre dei quali donne. L'unico in grado di avvicinarsi a Vucic è Zdravko Ponos, ex capo di stato maggiore dell'esercito, candidato del cartello di opposizione 'Uniti per la vittoria della Serbia'. I 6,5 milioni di elettori possono votare fino alle 20 in più di 8.200 seggi, nel rispetto delle misure anti-Covid. I serbi del Kosovo, per il rifiuto di Pristina a organizzare le elezioni sul proprio territorio, votano in quattro località del sud della Serbia. A monitorare le operazioni di voto gruppi di osservatori di Osce, Consiglio d'Europa e Parlamento europeo.