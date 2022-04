Ucraina: Zelensky, la Russia commette un genocidio

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 03 APR - Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky accusa la Russia di commettere un "genocidio" in Ucraina per spazzare via "l'intera nazione". "Sì, questo è un genocidio. L'eliminazione di tutta la nazione e del popolo, siamo cittadini dell'Ucraina. Abbiamo più di 100 nazionalità.

Questa è la distruzione e lo sterminio di tutte queste nazionalità", ha detto in un'intervista al canale statunitense Cbs. (ANSA-AFP).