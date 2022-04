Qui Berlino: Scholz, accertare atrocità Bucha

Le foto del massacro dei civili di Bucha scioccano la Germania, e il cancelliere Olaf Scholz chiede che si accertino i fatti, con un comunicato particolarmente duro, in cui rivolge un nuovo appello a Mosca, perché metta fine alla guerra un Ucraina. Mentre il vice Robert Habeck e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock annunciano nuove sanzioni, per punire le atrocità commesse dai russi.

"Dobbiamo fare chiarezza senza mezzi termini su questi crimini dei militari russi - ha affermato Scholz -. Io rivendico che organizzazioni internazionali come il comitato internazionale della Croce rossa abbiano accesso a questa area, per documentare in modo indipendente queste atrocità. I carnefici e i loro mandanti devono essere assicurati alla giustizia". "Migliaia di ucraine e ucraini innocenti sono già caduti come vittime - aggiunge inoltre il Bundeskanzler -. E il massacro va avanti senza ostacoli. Io chiedo alla Russia di approvare finalmente una tregua e di archiviare le operazioni di guerra. Quello in corso è un conflitto spaventoso, senza senso, che non si giustifica in alcun modo. Provoca moltissima sofferenza e non serve a nessuno. Deve finire".

Dalla Bild am Sonntag è stato invece il ministro delle Finanze Christian Lindner ad avvertire i tedeschi sulle reali prospettive economiche della Germania alla luce di quel che sta accadendo: "La guerra in Ucraina ci rende tutti più poveri". E il leader dei liberali ha chiarito anche che "questa perdita di benessere non può essere compensata dallo Stato". "Il governo tedesco però - l'aggiunta - ammortizzerà gli shock peggiori". Le imprese a rischio esistenza saranno sostenute e così le fasce che hanno bisogno di maggiore aiuto. "Ma poiché i mezzi finanziari sono limitati, queste misure possono essere solo a tempo", ha chiarito Lindner. "Sono davvero preoccupato dello sviluppo economico. La crescita arretra e i prezzi salgono", ha detto anche a proposito dell'inflazione che a marzo ha toccato il record del 7,3%. "Nel lungo periodo dobbiamo basare il nostro benessere su altre basi. La Germania deve rinnovare il suo modello di crescita di un'economia di mercato sociale ed ecologica".