Ucraina: colpito gasdotto a Lugansk, 60 mila senza fornitura

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Un gasdotto a Severodonetsk, a Lugansk, è stato messo fuori uso dai russi, lasciando migliaia di utenti dell'intera regione senza gas. Lo rende noto il capo dell'amministrazione statale locale Serhiy Haidai su Telegram.

Secondo quanto riportano i media ucraini sono almeno 60 mila gli utenti senza fornitura. Per ora - proseguono - le squadre di intervento non possono raggiungere il gasdotto per le riparazioni a causa degli scontri ma "sono comunque riuscite a chiudere le valvole" di sicurezza. (ANSA).