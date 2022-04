Onu, oltre 4,1 milioni di ucraini sono fuggiti dalla guerra

(ANSA) - GINEVRA, 01 APR - Il numero di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra nel loro Paese ha superato i 4,1 milioni. Lo hanno annunciato oggi le Nazioni Unite, aggiungendo: "Questa tragedia deve finire".

Il flusso di persone in fuga attraverso i confini occidentali per sfuggire all'assalto russo si è attestato a circa 40.000 al giorno nell'ultima settimana.

L'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha affermato che 4.102.876 ucraini sono fuggiti dal paese dall'invasione del 24 febbraio, una cifra in aumento di 43.771 unità rispetto ai numeri di ieri. Più di 3,4 milioni sono fuggiti a marzo. "Obbligati ad andare via per salvarsi la vita.

Costretti a lasciare le loro case. Costretti a separarsi dalla famiglia. Questa tragedia deve finire", ha affermato l'agenzia Onu. Donne e bambini rappresentano il 90 per cento di coloro che sono fuggiti. La metà di questi sono bambini.

Quasi sei rifugiati ucraini su 10 (2.384.814 finora) sono entrati in Polonia. A seguire la Romania con un totale di 623.627 ucraini, mentre in Ungheria sono entrati al momento 374.535 ucraini. Un totale di 292.039 persone hanno attraversato il confine dell'Ucraina con la Slovacchia. (ANSA).