Missione umanitaria a Leopoli della fondazione Bellisario

Parte alla volta di Leopoli la missione umanitaria promossa dalla Fondazione Marisa Bellisario con il sostegno dell’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights guidata in Italia da Stefano Lucchini.

'L’Italia sta facendo tanto e bene – dichiara Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario – per i profughi arrivati qui ma noi abbiamo deciso di raccogliere anche l’appello delle tante donne tornate in Ucraina che ci chiedevano un sostegno immediato e concreto. In una settimana siamo riuscite nel miracolo di riempire un intero tir con omogeneizzati, latte in polvere, pastina, vestiti, pannolini, giocattoli e medicinali per i bambini'

Si tratta - prosegue Golfo - di una vera e propria gara di solidarietà che ha visto protagoniste le associate della Fondazione Marisa Bellisario di tutta Italia e il prezioso contributo dell’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Colors for Peace, Croce Verde di Lucca, Sicily by car, Auser di Lucca e VitaUkr con Let's do it Ukraine/Italy.

'Partirò io stessa per consegnare al sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi il risultato della nostra raccolta, confidando che dia un piccolo sollievo a una popolazione stremata. Donne e bambini sono le prime e più fragili vittime della guerra e non potevamo restare a guardarli soffrire la fame e il freddo'.