La diaspora dei Tatari, 'mai liberi con Mosca' / IL REPORTAGE

In quattromila hanno già lasciato la Crimea dall'inizio della guerra. Altre migliaia avevano abbandonato la penisola occupata dai russi dopo il 2014, trasferendosi in tanti nel Sud dell'Ucraina, a Kherson in particolare. E anche da lì, con l'arrivo delle bombe e del nemico, sono stati costretti a scappare. Il doppio esodo dei Tatari di Crimea racconta una delle tante storie nascoste nelle pieghe della guerra in Ucraina. E quella dei Tatari è, innanzitutto, la storia di una eterna diaspora.

"Dopo il 2014 per noi le cose sono cambiate. Non c'era libertà, eravamo sotto pressione, c'erano continue restrizioni alle nostre manifestazioni religiose", racconta all'ANSA Lenur Mambetov, a capo del Centro dei Tatari di Crimea di Leopoli.

L'organizzazione si trova al terzo piano di un palazzo di inizio Novecento, a due passi dal centro. Già fuori al portone di ingresso, sventola la bandiera azzurra con stemma giallo (la 'damga') adottata nel 1917 da questo gruppo etnico, in grandissima parte composto musulmani sunniti. "In questi anni alcuni di noi hanno preferito andar via, altri, quelli politicamente più attivi, sono stati costretti a farlo", spiega Mambetov. I Tatari di Crimea, infatti, hanno un loro organo esecutivo, il Mejlis e, nel Parlamento ucraino, sono rappresentati da tre deputati.

Nella penisola sul Mar Nero, fino a otto anni fa vivevano oltre 250 mila Tatari. Poi sono iniziate le pressioni dei russi.

"Tanti di noi sono stati trattati alla stregua di estremisti, messi in prigione e condannati a 15-20 anni. Ma noi vivevamo in perfetto equilibrio con le altre religioni", ricorda Membutov parlando, con la sua barba grigia, nel suo ufficio. Alle sue spalle, oltre alla bandiera tatara c'era il vessillo rosso con mezzaluna bianca della Turchia. La presidenza Erdogan, per questa comunità, è ormai da tempo un faro. E' in Turchia che molti Tatari sono emigrati sin dal 2014. La gran parte di loro, tuttavia, aveva scelto la via più breve, spostandosi dalla Crimea all'Ucraina. A Leopoli, Kiev, Odessa e, soprattutto, negli Oblast del Sud come quello di Zaporizhzhia e di Kherson.

"In circa diecimila risiedevano a Kherson. Alcuni sono riusciti a fuggire, altri sono in attesa dei corridoi. Nel frattempo abbiamo già organizzato diverse proteste contro Mosca. Noi siamo a fianco dell'Ucraina nella maniera più ferma", spiega il portavoce dei Tatari di Leopoli.

Così ferma da aver organizzato anche delle milizie di "combattenti", a capo delle quali c'è Isa Akayev. "Siamo centinaia, e molti provengono anche dall'esterno dell'Ucraina, dal Caucaso", sottolinea Membutov. Nel frattempo la diaspora continua. Nelle principali città ucraine sono stati organizzati autobus ad hoc per portare fuori dal Paese donne e bambini. In Polonia, Bulgaria e Romania. Ma, soprattutto, in Turchia. "E' un nostro Paese fratello, credo che Ankara, più che gli Usa o la Gran Bretagna, possa fare davvero da garante della pace", rimarca Membutov. Che, come tanti musulmani qui in Ucraina, nel frattempo si prepara all'inizio del Ramadan, sabato 2 aprile. E sarà un Ramadan a dir poco amaro. "Abbiamo difficoltà anche a trovare il cibo adatto. Leopoli è soprattutto una città cristiana. Ma ce la faremo lo stesso, usando alimenti halal in scatola".