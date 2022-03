Kiev,a Chernobyl situazione catastrofica,de-militarizzarla

(ANSA) - LEOPOLI, 31 MAR - "La situazione a Chernobyl è catastrofica, i russi non hanno il controllo della situazione.

Si rischiano effetti ad ampio raggio. L'area della centrale deve essere de-militarizzata. Ho scritto di mio pugno una lettera al segretario generale dell'Onu Guuterres per chiederlo". Lo ha detto, incontrando i media internazionali in videocall a Leopoli, la vicepremier Iryna Vereshchuk. (ANSA).