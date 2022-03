Francia e Germania si preparano a taglio gas russo

(ANSA) - BERLINO, 31 MAR - Francia e Germania "si preparano" nel caso in cui la Russia bloccasse le forniture di gas: lo afferma il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire.

"Potrebbe esserci una situazione in cui domani, in circostanze particolari, non ci sarà più il gas russo. Sta a noi preparare questi scenari e ci stiamo preparando", ha precisato Le Maire durante la stampa conferenza con il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck. (ANSA).