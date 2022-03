Usa avvisa americani, Mosca potrebbe 'trattenervi' in Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 29 MAR - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio avvertendo che Mosca "potrebbe individuare e detenere cittadini statunitensi in Russia", ribadendo con l'occasione i precedenti inviti ai connazionali a non recarsi nel Paese.

L'avvertimento è legato - precisa il Dipartimento - "all'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte delle forze militari russe", nonché alla potenziale vessazione dei cittadini statunitensi da parte delle autorità russe". Nell'avviso si ribadisce anche l' appello agli americani che viaggiano o vivono in Russia ad andarsene "immediatamente".

