Ucraina: Russia vuole Nash Store, alternativa a Google Play

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Continuano i tentativi di autarchia tecnologica della Russia. Il 9 maggio, Victory Day per il paese, Mosca lancerà NashStore, alternativa al Google Play Store, popolare negozio di app del colosso americano. È stato sviluppato dopo le sanzioni tecnologiche alla Russia.

NashStore - spiega Reuters online - è descritto come un negozio 'mobile' in cui gli utenti Android russi possono scaricare diverse app. Anche se ci saranno app che possono essere scaricate gratuitamente, NashStore dovrebbe essere compatibile con le carte bancarie russe Mir per consentire le transazioni. Gli sviluppatori dello store, Digital Platforms, affermano che l'app è stata sviluppata dopo che Alphabet Inc. ha sospeso l'utilizzo del Google Play Store in Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del paese. "Purtroppo i russi non possono più utilizzare normalmente Google Play per acquistare app e gli sviluppatori hanno perso la loro fonte di reddito. Ecco perché abbiamo creato un app shop russo, NashStore", afferma Vladimir Zykov, direttore del progetto.

La Russia nei giorni scorsi ha lanciato Rossgram, alternativa a Instagram piattaforma chiusa dal 14 marzo in Russia, bollata dal Cremlino insieme a Facebook come "organizzazione estremista". (ANSA).