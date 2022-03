Spagna: Sanchez,male inflazione,ma si può invertire tendenza

(ANSA) - MADRID, 30 MAR - Il dato dell'inflazione al 9,8% reso noto in Spagna, relativo a marzo, è negativo, ma "invertire la tendenza" è possibile e il governo ha come obiettivo "stabilizzare l'evoluzione del costo della vita": lo ha affermato il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un intervento in Parlamento ripreso dai media iberici, nel quale ha reso conto di varie tematiche, dalla guerra in Ucraina e l'ultimo vertice della Nato alle relazioni internazionali con il Marocco. "Faremo tutto il possibile per attutire gli effetti della guerra sulla nostra popolazione", ha promesso Sanchez, che ha chiesto "unità" ai gruppi possibili per affrontare una situazione che può "mettere a rischio il benessere" del Paese. (ANSA).