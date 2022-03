Qui Parigi, Macron invoca tregua umanitaria

Continua la battaglia di Emmanuel Macron per una tregua e per il rispetto del diritto umanitario in Ucraina, dopo che ieri il presidente aveva telefonato a Vladimir Putin chiedendo proprio il rispetto di quei principi per alleviare la situazione degli abitanti di Mariupol, la città assediata. "Oggi è un edificio della Croce Rossa ad essere stato colpito a Mariupol - ha incalzato oggi il presidente francese in un tweet - il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) è un attore neutro ed imparziale, che non può essere preso come obiettivo. Come non possono essere presi per obiettivo i civili, il personale sanitario o i malati. Di nuovo, lo dico con forza: tregua e rispetto del diritto umanitario": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron. Ieri, il capo dell'Eliseo aveva parlato per un'ora al telefono con Putin, mettendo proprio le questioni umanitarie al centro del colloquio, con l'obiettivo di "garantire un'operazione umanitaria da lanciare già dai prossimi giorni". Alla Russia, il presidente francese rimprovera il "mancato rispetto del diritto umanitario internazionale". Il colloquio si è concluso con la presa d'atto che al momento "non ci sono le condizioni" per un'operazione umanitaria di evacuazione di Mariupol, così come chiesto da Francia, Turchia e Grecia. Ma l'Eliseo aveva aggiunto che il presidente russo aveva assicurato che avrebbe "riflettuto" sulla proposta per dare poi una risposta al suo omologo francese.