Qui Berlino, è allerta preventiva sul gas

La Germania attiva "l'allerta" del piano di emergenza nazionale sul gas. Ad annunciarlo è stato il vicecancelliere verde Robert Habeck, il quale ha spiegato che si tratta del primo di tre step di una classifica che prevede, successivamente, un secondo stadio, "l'allarme", e un terzo, l'"emergenza". Scatta dunque una "fase di monitoraggio", che sarà affidata ad una unità di crisi. Il ministro dell'Economia e del Clima ha anche sottolineato che attualmente l'approvvigionamento del gas della Repubblica federale sia "garantito". Quella presa oggi è però una "decisione precauzionale" - al momento i depositi di gas sono riempiti al 25% - in vista di un possibile "deciso peggioramento della situazione" in prospettiva. Se Habeck ha rinnovato l'invito ai concittadini a risparmiare energia, a Berlino si lavora notte e giorno per differenziare le importazioni del gas, mentre continua il dibattito anche su un possibile prolungamento dell'attività delle ultime tre centrali nucleari, in dismissione quest'anno. Quest'ultima opzione era stata esclusa dal governo nei giorni scorsi, ma a rilanciarla sono stati i saggi economici, il consiglio di consulenti indipendenti dal governo, che ha chiesto di "verificare" la percorribilità di questa strada, dopo aver annunciato un drastico taglio delle stime sulla Pil: la crescita attesa nel 2022 è ora dell'1,8%, mentre a novembre era previsto il 4,6% . Ad agitare i tedeschi ha contribuito poi il dato dell'inflazione di marzo, che ha toccato un record storico, con il 7,3%. Sul fronte energetico, vero elemento inquietante per la locomotiva industriale d'Europa, si preme l'acceleratore anche sull'energia pulita. Ieri è stato firmato un Memorandum of understanding fra il colosso energetico Eon e il gruppo australiano Fortescue Future Industries, che si impegna a consegnare fino a 5 milioni di tonnellate di idrogeno verde all'anno, dall'Australia, entro il 2030. Le consegne dovrebbero iniziare, in quantità graduali, dal 2024, per decarbonizzare migliaia di medie imprese.