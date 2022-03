Polonia punta a stop import petrolio russo entro anno

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - La Polonia "farà di tutto" per interrompere l'importazione di petrolio dalla Russia entro la fine di quest'anno e spera di arrivare entro aprile-maggio a un "completo abbandono" del carbone russo in quello che rappresenta il "più radicale piano" di indipendenza energetica dalla Russia in Europa. Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki in una conferenza stampa a Varsavia, secondo quanto riportano Bloomberg e altre agenzie internazionali. (ANSA).