Berlino attiva allerta preventiva su gas in Germania

(ANSA) - BERLINO, 30 MAR - Il governo tedesco ha attivato l'allerta preventiva del piano di emergenza sul gas in Germania.

Lo ha annunciato il ministro dell'Economia e del Clima Robert Habeck a Berlino, in una conferenza stampa al ministero, spiegando che a causa della guerra in Ucraina la Germania si prepara a un peggioramento dell'approvvigionamento del gas, attualmente comunque garantito. (ANSA).