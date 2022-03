Berlino attiva allerta preventiva su gas in Germania

Il governo tedesco ha attivato l'allerta preventiva del piano di emergenza sul gas in Germania. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia e del Clima Robert Habeck a Berlino, in una conferenza stampa al ministero, spiegando che a causa della guerra in Ucraina la Germania si prepara a un peggioramento dell'approvvigionamento del gas, attualmente comunque garantito. Il piano di emergenza del gas prevede tre stadi, ha spiegato Habeck: il primo, quello dell'allerta, attivato oggi, è una "fase di monitoraggio"; il secondo stadio prevedrebbe "l'allarme" e il terzo la proclamazione della "emergenza". Al momento, ha spiegato Habeck, non c'è un problema di approvvigionamento del gas e quella di proclamare l'allerta è una "decisione preventiva" presa in via cautelare.

Scatta il prezzo del gas in Europa dopo la notizia che la Germania ha attivato l'allerta preventiva del piano di emergenza sul gas. Il rischio di interruzioni nei flussi dalla Russia, sotteso alla misura, spinge i future ad Amsterdam in rialzo del 6,1% a 115 euro al megawattora.